Известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая поборола онкологическое заболевание, рассказала о том, как у нее на работе готовятся к зимним праздникам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Мазур в соцсети.

Она отметила, что в этом году психологи советуют уже сейчас наряжать новогоднюю елку.

"Почему так рано? Потому что в 2020-м мы особенно устали от тяжелых новостей. И такое раннее украшение дома поможет отвлечься и сосредоточиться на добрых светлых чувствах, говорят они. А если человек способен самостоятельно справиться со своими плохими эмоциями и улучшить себе настроение - он на полпути к успеху", - отметила Мазур.

Она также рассказала, что, вероятно, эту теорию успеха хорошо изучили на телеканале, где она работает, ведь на входе в офис уже стоит елка.

"Я к новогодним деревьям питаю слабость особую - даже свою фотоколлекцию начала собирать, как-то покажу)) и вчера после эфира отвела душу, разглядела все подробно, изучила новую модную гамму. И, кажется, даже неплохо вписалась в нее сама. А как вам идея раннего украшивания? Хочется такого уюта в начале декабря? Не погаснет ли свежесть эмоций к новогодней ночи?) Или все-таки подождете до Святого Николая: чтобы елка достояла до Рождества? И что скажете об этой, розово-бежевой "одежде" нашей красавицы?) Или ваша любимая новогодняя гамма - другая?" - спросила Мазур.

На опубликованных фото Мазур позирует возле большой елки и улыбается. При этом у нее очень короткие волосы, что стало следствием химеотерапии.

Напомним, Алла Мазур после смены имиджа решилась на смелый поступок.

Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность.

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