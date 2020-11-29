Українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, потрапила в скандал через появу на російському телебаченні

Як пише Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Сьогодні буде як то, так», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках MARUV зображена під час зйомок проекту на пропагандистському НТВ. Разом з нею там можна помітити й музичного критика Сергія Сосєдова з українського "Х-фактора".

"Сидіти за столом з Арбеніною, яка говорила, що Київ і вся Україна зруйнована -🙌 👏) гроші ж, звичайно, не пахнуть», «я теж в шоці... І вашим і нашим ...розчарована Марув...", "соромно!",» срамота«,» де бабки там і вона, до чого ці розчарування", - пишуть користувачі Мережі.

Як повідомлялося до цього, повернення на телеекрани популярного в нульових російського шоу за участю в журі української співачки MARUV викликало справжній переполох в мережі.

У Росії на одному з пропагадитських каналів вирішили воскресити " ти-суперстар!"під новою назвою" Суперстар! Повернення». Оцінювати й вибирати учасників будуть музичний критик Сергій Сосєдов (був колись суддею в українському "Х-факторі"), композитор і продюсер Віктор Дробиш, а також Анна Корсун, відома як MARUV.

Нагадавши, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео

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