Возвращение на телеэкраны популярного в нулевых российского шоу с участием в жюри украинской певицы MARUV вызвало настоящий переполох в Сети
В России на одном из пропагадитских каналов решили воскресить «Ты-суперстар!» под новым названием «Суперстар! Возвращение». Оценивать и выбирать участников будут музыкальный критик Сергей Соседов (был когда-то судьей в украинском "Х-факторе"), композитор и продюсер Виктор Дробыш, а также Анна Корсун, известная как MARUV.
После известия об участии Корсун в российском шоу пользователи подняли волну возмущения. Украинское фан-сообщество в Инстаграм eurovision.ua было вынуждено удалить пост о том, что MARUV вошла в жюри "Суперстара".
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Это сообщение спровоцировало поток возмущенных комментариев в адрес певицы (ниже на фото удаленный пост).
"Деньги не пахнут", "Зачем пиарить российское шоу в украинском сообществе?", "Сомнительная перспектива", "Продалась с потрохами, чемодан-вокзал-Россия", - комментировали украинцы.
Кроме того, судя по отзывам в Сети, пользователей отвернула от этого шоу еще одна деталь - участие в нем поющей звезды "Дом-2" Ольги Бузовой. Та спела в паре с Николаем Трубачом.
"Да, выезжать на успехах прошлого, это все что мы сейчас можем. Зачем придумывать новое, когда можно переделать старое и вуаля. Шикарно (нет)"
"Вот, именно!!! Смотреть, на это старье!!! Фу!"
"Господи, зачем там Бузова?"
"Испортилась настроение ))))))))прочитала имя Бузова - всё смотреть не буду"
"Бузова там с какого перепуга?🤔"
"И здесь Бузова😯"
Отметим, в новом сезоне "Суперстара" артисты, которые были мегапопулярными в 90-х и собирали стадионы, попытаются вернуть былую славу, но на этот раз, соревнуясь друг с другом. За победу будут бороться восемь артистов: Богдан Титомир, Алиса Мон, Влад Сташевский, Юлия Волкова, Ирина Шведова, Владимир Лёвкин, Николай Трубач и Татьяна Иванова.
Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео
А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии
Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья