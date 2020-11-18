Возвращение на телеэкраны популярного в нулевых российского шоу с участием в жюри украинской певицы MARUV вызвало настоящий переполох в Сети

В России на одном из пропагадитских каналов решили воскресить «Ты-суперстар!» под новым названием «Суперстар! Возвращение». Оценивать и выбирать участников будут музыкальный критик Сергей Соседов (был когда-то судьей в украинском "Х-факторе"), композитор и продюсер Виктор Дробыш, а также Анна Корсун, известная как MARUV.

После известия об участии Корсун в российском шоу пользователи подняли волну возмущения. Украинское фан-сообщество в Инстаграм eurovision.ua было вынуждено удалить пост о том, что MARUV вошла в жюри "Суперстара".

Это сообщение спровоцировало поток возмущенных комментариев в адрес певицы (ниже на фото удаленный пост).

"Деньги не пахнут", "Зачем пиарить российское шоу в украинском сообществе?", "Сомнительная перспектива", "Продалась с потрохами, чемодан-вокзал-Россия", - комментировали украинцы.

Кроме того, судя по отзывам в Сети, пользователей отвернула от этого шоу еще одна деталь - участие в нем поющей звезды "Дом-2" Ольги Бузовой. Та спела в паре с Николаем Трубачом.

"Да, выезжать на успехах прошлого, это все что мы сейчас можем. Зачем придумывать новое, когда можно переделать старое и вуаля. Шикарно (нет)"

"Вот, именно!!! Смотреть, на это старье!!! Фу!"

"Господи, зачем там Бузова?"

"Испортилась настроение ))))))))прочитала имя Бузова - всё смотреть не буду"

"Бузова там с какого перепуга?🤔"

"И здесь Бузова😯"

Отметим, в новом сезоне "Суперстара" артисты, которые были мегапопулярными в 90-х и собирали стадионы, попытаются вернуть былую славу, но на этот раз, соревнуясь друг с другом. За победу будут бороться восемь артистов: Богдан Титомир, Алиса Мон, Влад Сташевский, Юлия Волкова, Ирина Шведова, Владимир Лёвкин, Николай Трубач и Татьяна Иванова.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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