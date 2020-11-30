Відома фітнес-модель Лексі Кай показала спокусливі місця в тісному одязі

Відома красуня з блиском демонструє в найбільш спокусливих образах, пише Politeka.net. Розкішна блондинка показує досконалі вигини в різних позах.

Модель в одній з останніх публікацій виблискувала апетитними формами в тісному одязі. Лексі одягла фіолетовий топік на мотузочках з боків, завдяки яким можна було регулювати довжину. Кай, природно, натягнула топік вище, блиснувши ідеальним пресом.

Пишний бюст спокусливо випирав з тісного одягу і виглядав неймовірно.

Зірка також одягла обтягуючі брючки з кльошем внизу. Зірка повернулася напівбоком до камери, щоб продемонструвати шикарний вигляд ззаду - пружні сідниці привертали увагу і заворожували красою.

Красуня завершила образ блискучими аксесуарами і красивим макіяжем з акцентом на очі.

За вісім годин пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону красуні масу приємних слів.

"Моє улюблене місце", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Лексі Кай позувала в салатовому топі і коротеньких шортах. В руках модель тримала упаковку з кремом і посміхалася на камеру. Зірка зовсім не бентежилася і хвалилася витонченою фігурою на кухні.

Кадри були опубліковані в сторіс, тому не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Нагадаємо, Лексі Кай позувала з розпущеним волоссям і в майці. Модель присіла навпочіпки і руками стиснула груди, роблячи її ще більше. Пишний бюст прямо випирав з декольте, яке було дивного розміру.

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