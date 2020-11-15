Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай устроила смелую фотосъемку дома прямо в постели

Молодая спортсменка любит баловать поклонников кадрами, которые выполнены не в привычном стиле, а сделаны дома. Девушка также любит надевать необычные наряды, чтобы показать, как выглядит в другой обстановке и не спортивном образе. Так как Лекси часто называют обладательницей кукольной внешности, она всегда делает на этом акцент.

Как видно на фото, дома девушка решила повеселиться в постели и сделать несколько селфи с неожиданного ракурса. Все дело в том, что Лекси позировала не только в ярком нижнем белье с сеточкой, но еще и вместо лифчика прикрыла бюст обычным платком с ярким принтом разного цвета. Чтобы не показать слишком много лишнего, Кай придержала кончики платка на самом бюсте.

«Чудесный образ💗; Видите это? Это чистый кайф; красоты тела просто бесконечные😍😍😍; Выглядит великолепно Лекси 🔥; Замечательно красиво, я тебя обожаю во всех твоих проявлениях!; Выглядит красивой Лекси;, глядите, какой потрясный вид; похоже, так весело 😍; Так жарко; Вау супер ❤️; Красивая💋 сексуальная❤️ Любовь💋 подарок в постель💋💋; Ты такая красивая, отличной ночи; Sei un vero spettacolo baby 💋; этой роскоши предела нет, выпадают!💋🔥🔥».

Мы также писали, что девушка очень много времени уделяет занятиям из-за предрасположенности к полноте и быстрому набору веса. Чтобы быть в форме и иметь возможность и дальше привлекать внимание яркой кукольной внешностью, Лекси начала усиленно тренироваться каждый день.

Так, в Инстаграм девушка часто показывает, как проходят ее будни, как она питается и какие именно упражнения помогают ей привести себя в порядок. В ролике Лекси показала свою разминку, плановую растяжку и сделала несколько подходов из любимых упражнений на ноги и мышцы пресса – самые проблемные зоны, по словам Кай.

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