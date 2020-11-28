Зовнішність королеви шансону Любов Успенської викликає гарячі суперечки в Мережі
Як передає Politeka.net, у Instagram опубліковано свіже фото співачки, на якому вона постала в спокусливому вбранні - практично непристойному, враховуючи її вік.
Успенська в світло-рожевій сукні зі сріблястим відливом сиділа на дивані, склавши ногу на ногу. Судячи з усього артистка дотримувалася правила: довжина спідниці - коротше, а ось декольте - глибше.
З грайливим виразом обличчя любов відвела погляд убік, ніби фліртуючи з глядачем.
"Успенській 66, але вміє ж вона себе подати так, ніби їй ледь за 40 🔥 красуня!",- йдеться в підписі.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Вся перекошена, які злегка за 40?"
"Смішна, й тут фотошоп"
"Так нафотошопилася, що на себе не схожа"
"Ну навіщо вже так, видно скільки років )))"
"Лізки Галкіної обличчя підставили 😂 😂 "
"Ну .., після купи пластики не рахується 😁"
"А вмитою слабо показати?"
"Скільки жигуль не тюнінгуй, мерседесом не стане"
"Та які за сорок? Ви її бачили? Стільки операцій обличчя невпізнанне і виглядає років на 80... Насмішили трохи за 40"
Раніше ми повідомляли, Успенська вперше розповіла, що сталося з її матір'ю. Справа в тому, що знаменитість все своє життя думала, що її мати померла при пологах. Однак, все виявилося не так, а набагато трагічніше і про це співачка дізналася зовсім недавно.
"Я все життя думала, що мама померла при пологах. Зараз відкриваю правду: нещодавно я дізналася, що мама не померла, а її вбили. Я почала копати. Мені сказали: вона їхала в поїзді, і її цеглою били по обличчю. Я зателефонувала до Києва своїм впливовим друзям, щоб вони пробили там всі кладовища. Повинна бути реєстрація імені, але на жодному кладовищі немає Олени Чайки", - поділилася зірка.
Нагадаємо, дочка Успенської накинулася на матір з новими звинуваченнями: "мене переслідують і...".
Також Politeka писала, що Успенська не втрималася і заговорила про роман з Путіним: "хотів зруйнувати моє життя".