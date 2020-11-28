Зовнішність королеви шансону Любов Успенської викликає гарячі суперечки в Мережі

Як передає Politeka.net, у Instagram опубліковано свіже фото співачки, на якому вона постала в спокусливому вбранні - практично непристойному, враховуючи її вік.

Успенська в світло-рожевій сукні зі сріблястим відливом сиділа на дивані, склавши ногу на ногу. Судячи з усього артистка дотримувалася правила: довжина спідниці - коротше, а ось декольте - глибше.

З грайливим виразом обличчя любов відвела погляд убік, ніби фліртуючи з глядачем.

"Успенській 66, але вміє ж вона себе подати так, ніби їй ледь за 40 🔥 красуня!",- йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Вся перекошена, які злегка за 40?"

"Смішна, й тут фотошоп"

"Так нафотошопилася, що на себе не схожа"

"Ну навіщо вже так, видно скільки років )))"

"Лізки Галкіної обличчя підставили 😂 😂 "

"Ну .., після купи пластики не рахується 😁"

"А вмитою слабо показати?"

"Скільки жигуль не тюнінгуй, мерседесом не стане"

"Та які за сорок? Ви її бачили? Стільки операцій обличчя невпізнанне і виглядає років на 80... Насмішили трохи за 40"

Раніше ми повідомляли, Успенська вперше розповіла, що сталося з її матір'ю. Справа в тому, що знаменитість все своє життя думала, що її мати померла при пологах. Однак, все виявилося не так, а набагато трагічніше і про це співачка дізналася зовсім недавно.

"Я все життя думала, що мама померла при пологах. Зараз відкриваю правду: нещодавно я дізналася, що мама не померла, а її вбили. Я почала копати. Мені сказали: вона їхала в поїзді, і її цеглою били по обличчю. Я зателефонувала до Києва своїм впливовим друзям, щоб вони пробили там всі кладовища. Повинна бути реєстрація імені, але на жодному кладовищі немає Олени Чайки", - поділилася зірка.

Нагадаємо, дочка Успенської накинулася на матір з новими звинуваченнями: "мене переслідують і...".

Також Politeka писала, що Успенська не втрималася і заговорила про роман з Путіним: "хотів зруйнувати моє життя".