Внешность королевы шансона Любовь Успенской вызывает горячие споры в Сети

Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликовано свежее фото певицы, на котором она предстала в соблазнительном наряде - практически неприличном, учитывая ее возраст.

Успенская в светло-розовом платье с серебристым отливом сидела на диване, сложив ногу на ногу. Судя по всему артистка следовала правилу: длина юбки - покороче, а вот декольте - поглубже.

С игривым выражением лица Любовь отвела взгляд в сторону, будто флиртуя со зрителем.

"Успенской 66, но умеет же она себя подать так, будто ей едва за 40 🔥 Красотка!", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Вся перекошенная, какие слегка за 40?"

"Смешная, и здесь фотошоп"

"Так нафотошопилась, что на себя не похожа"

"Ну зачем уж так ,видно сколько лет )))"

"Лизки Галкиной лицо подставили 😂😂"

"Ну ..,после кучи пластики не считается 😁"

"А умытой слабо показать?"

"Сколько жигуль не тюнингуй , мерседесом не станет"

"Да какие за сорок? Вы ее видели? Столько операций лицо неузноваемое и выглядит лет на 80... Насмешил чуть за 40"

Ранее мы сообщали, Успенская впервые рассказала, что произошлос ее матерью. Дело в том, что знаменитость всю свою жизнь думала, что ее мать скончалась при родах. Однако, всё оказалось не так, а гораздо трагичнее и об этом певица узнала совсем недавно.

"Я всю жизнь думала, что мама умерла при родах. Сейчас открываю правду: недавно я узнала, что мама не умерла, а ее убили. Я начала копать. Мне сказали: она ехала в поезде, и ее кирпичом били по лицу. Я позвонила в Киев своим влиятельным друзьям, чтобы они пробили там все кладбища. Должна быть регистрация имени, но ни на одном кладбище нет Елены Чайки", - поделилась звезда.

Напомним, дочь Успенской накинулась на мать с новыми обвинениями: "Меня преследуют и...".

Также Politeka писала, что Успенская не удержалась и заговорила о романе с Путиным: "Хотел разрушить мою жизнь".