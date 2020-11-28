Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато підбадьорила публіку спокусливим виглядом і активним тренуванням

Як передає Politeka.net, зірка публікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому показала, як відточує фігурку, закликавши шанувальників брати з неї приклад (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Дівчина в гірчичних лосинах і ультракороткій футболці, що безсоромно задирається вгору при будь-якому русі, показала, як вміло управляє своїм тілом. Ніколь пограла пружним "горішком" на камеру, надихнувши багатьох не забувати про фігуру під час свят.

"Всього 5 вправ і 2-4 раунди в кожному по 12-15 повторень кожної вправи, і ви будете спалювати більше калорій, ніж вам буде коштувати святковий обід. Свята призначені для сім'ї та любові, спогадів та відпочинку від світу. Це не означає, що потрібно відволікатися від себе і не піклуватися про своє здоров'я. У всіх нас є 30 хвилин, щоб спочатку зробити щось добре для себе. Тоді я дуже сподіваюся, що у вас буде набагато більше часу, щоб приділити цьому святкового сезону! 🎁 Всіх зі святом", - підписала відео Амато, маючи на увазі американський День подяки, який був 26 листопада.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Молодець 😊 👏 ти сильна і приголомшлива 💪 ❤ ️"

"Бажаю вам щасливих вихідних ☺❤️"

"Відмінний блиск 😍 👍 "

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Амато перевтілилася в справжню русалку, вставши в жарку позу.

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