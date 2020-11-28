Епідеміологічна ситуація в країні погіршується щодня, і питання локдауна стає все гостріше

Уряд розглядає варіанти подальшого карантину, і локдаун – не виняток. Однак, запевняють у Кабміні, об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу навіть в умовах жорстких обмежень, передає "РБК-Україна".

Одним з питань, яке найбільше хвилює громадян, залишається робота громадського транспорту. Як відомо, навесні його зупиняли, починаючи від міжміського та міжнародного сполучення і закінчуючи метро у всіх містах України.

Глава МОЗ Максим Степанов поспішив запевнити, що роботу громадського транспорту зупиняти не будуть, найімовірніше.

"Що стосується конкретних обмежень і питання транспорту. Ми розуміємо, що який би жорсткий карантин не був, проте залишаються об'єкти критичної інфраструктури, де працюють люди, які мають добиратися до роботи. Це стосується лікарів, медичних працівників та інших категорій громадян", – підкреслив Степанов ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, підхопити китайський вірус в напівпорожньому вагоні метро або автобусі при дотриманні дистанції і наявності маски малоймовірно:

"Наприклад, візьмемо карантин вихідного дня. Уявімо, що його всі без виключення дотримуються, все повністю зачинено. Навіть при роботі громадського транспорту людям нема куди їхати. Це тільки продуктова крамниця або аптека, яка дуже часто розташована біля дому. І просто в транспорті не буде навіть теоретично якогось скупчення людей. Якщо ми говоримо, що люди переміщуються у транспорті в невеликій кількості, наприклад у маршрутці, то ризик інфікування, якщо вони дотримуються всіх правил, перебувають у масці, дуже-дуже низький".

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко вже заявив, що в разі локдауну в столиці буде зроблено все можливе, щоб ні метро, ні громадський транспорт не припиняли свою роботу.

Він нагадав про те, чим обернулася зупинка громадського транспорту минулого року. За його словами, такий крок призвів до ще більшого його порушення.

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