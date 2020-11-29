Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото Кім позуєте в картатому піджаку і спідниці. Красуня залишила в наряді велике декольте, що зробило кадр ще більш спекотним. Зірка виставила ніжку і похвалилася її стрункістю у величезному розрізі. Волосся у моделі було розпущеним, а образ дівчина доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Моя улюблений", "Вау, мило", "відмінна картинка красива", "така красива і добра"," дуже красиво"," ти виглядаєш абсолютно приголомшливо", " відмінний проект! Спасибі, ти красива", " красива! Ти на шляху до вершини". Продовжуй, Кім!", "Вона така красива, талановита і мила!", "Дивлячись у твої очі, я бачу красу, дивлячись у твою душу, я бачу пристрасть, дивлячись у твій розум, я бачу розум, але дивлячись у твоє серце, я бачу світ".

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала підтягнуту фігуру в смугастому боді.

Тепер Кім все частіше знімається в нових образах і інтригує стильними перетвореннями. Дівчина не боїться експериментів, тому знімається в бікіні на пляжі, показує фігуру в одних мереживах або рекламує колготки, забувши про решту одягу і прикриваючись руками.

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