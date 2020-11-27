Популярна українська співачка Настя Каменських подякувала шанувальникам за позитивні коментарі під її новою піснею та порадувала їх підбіркою красивих фото у яскравому образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.

Так, у своєму акаунті Каменських запостила три фото, де вона позує на тлі сучасної багатоповерхівки. Вона не вказала, де саме були зроблені світлини.

На знімках Настя позує у довгій сріблястій сукні з пікантним розрізом до стегна. Також на ній масивні високі черевики та накинута наверх шкіряна чорна куртка.

Для свого образу співачка традиційно обрала масивні та яскраві прикраси і "гучний" макіяж.

"Vibe любові, ейфорії, подяки і все ще хвилювання - все це я зараз відчуваю! Минуло вже кілька годин після прем'єри, а я все ще перебуваю в якомусь неймовірному стані! У Vibe я повністю відкрилася вам і розповіла свою історію. І, бачачи всі ваші коментарі, відмітки і повідомлення, я розумію, що ви разом зі мною відчули все, що вкладено в пісню і відео! Дякую вам за вашу підтримку і любов!" - написала співачка.

У коментарях фоловери висловили захоплення новими світлинами Каменських та буквально засипали її компліментами.

"Образ бомбічний", "Просто супер!", "Неймовірна красуня", "Ах, ці ноги... Настю, ви мене надихаєте! Пішла сьогодні абонемент у зал купила", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Потап заговорив про почуття до Каменських.

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