Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе на радість фанатів

На фото зірка позує в салатовому топі і коротеньких шортах. В руках Лексі тримає упаковку з кремом і посміхається на камеру. Кай зовсім не бентежилася і хвалилася витонченою фігурою на кухні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "така солодка, ідеальний розмір".

Ми писали, що відома фітнес-модель Лексі Кай показала сміливий образ у стіни, розповівши про себе.

На фото Лексі позує в рожевому боді з величезним декольте, яке ледве вмістило пишні форми красуні на радість фанатів. Кай стояла біля зеленої стіни, а в руках тримала кавун, який помістився у неї в одній руці.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай показала засмагле тіло в стильному костюмі без білизни.

Одні з кадрів, на яких Кай позувала в болотного кольору костюмі і при цьому без білизни, відразу привернули увагу фанатів до себе. Сонячна блондинка виглядала вельми привабливо і жарко.

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