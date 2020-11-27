Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе на радість фанатів
На фото зірка позує в салатовому топі і коротеньких шортах. В руках Лексі тримає упаковку з кремом і посміхається на камеру. Кай зовсім не бентежилася і хвалилася витонченою фігурою на кухні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "така солодка, ідеальний розмір".
Ми писали, що відома фітнес-модель Лексі Кай показала сміливий образ у стіни, розповівши про себе.
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На фото Лексі позує в рожевому боді з величезним декольте, яке ледве вмістило пишні форми красуні на радість фанатів. Кай стояла біля зеленої стіни, а в руках тримала кавун, який помістився у неї в одній руці.
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай показала засмагле тіло в стильному костюмі без білизни.
Одні з кадрів, на яких Кай позувала в болотного кольору костюмі і при цьому без білизни, відразу привернули увагу фанатів до себе. Сонячна блондинка виглядала вельми привабливо і жарко.
Нагадаємо, фітнес-модель Лексіс Кай показала свої пружні скарби з усіх ракурсів
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