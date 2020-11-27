Відома співачка Анна Семенович показала себе і розповіла про дисципліну

На фото Анна позувала в кофті з декольте і довгій спідниці. Зірка спокусливо лягла і хвалилася великим декольте, з якого випирала пишні груди шостого розміру, мало не розриваючи наряд. Волосся у співачки було розпущеним, а образ красуня доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дуже важливо відстоювати свої кордони і вміти говорити-ні. Поважаючи себе і цінуючи, ви випромінюєте свою позицію, люди відчувають це, і чітко починають розуміти межі дозволеного !

Але для того , щоб щиро почати себе поважати, потрібно потрудитися і нарешті почати робити те, що ви давно відкладали ! Дисципліна до самого себе, це найкращий початок до поваги і любові ", - написала Анна Семенович під фото.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Нарешті я навчився говорити ні"," згодна з тобою ,багато доброту приймають за слабкість і кусають", "яка правильна позиція !!!", "Ви як завжди чудові", " тонни фотошопу. Вам тут не більше 15. Вітати".

Нагадаємо, знаменита російська співачка Анна Семенович, відома своєю апетитною фігурою, поділилася в соцмережах свіжим відео.

На своїй сторінці в Instagram Анна опублікувала фото відео, на якому вона постала в сітчастих панчохах і халаті на оголене тіло. Волосся зірки було розпущене, з прикрас виділився масивний золотий ланцюжок на шиї співачки.

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