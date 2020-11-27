Несподівану причину перемоги Теофімо Лопеса над Василем Ломаченком озвучив екс-чемпіон світу у важкій ваговій категорії росіянин Денис Лебедєв

Недавній поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні між українцем Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) і американцем Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО) Лебедєв прокоментував вефірі на сторінці промоутерської компанії «Світ боксу» в Instagram.

"Напевно, просто повторю слова Сергія Ковальова:»ми там чужі". Це було завжди. Якби Ломаченко був на місці Лопеса – віддали б йому перемогу. Все дуже просто",-заявив екс-чемпіон світу.

Тим часом Лопес впевнений, що стане кращим боксером 2020 року, і вже підраховує, скільки зароблятиме після перемоги над Ломаченком.

У Twitter він написав, судячи з усього, бажаний гонорар за наступний бій, який повинен пройти проти обов'язкового претендента на пояс IBF Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО):

"Мінімум 5 мільйонів доларів зараз, і це тільки початок. Скоро я буду отримувати по 20 мільйонів доларів мінімум. Беріть приклад з мене. Щоб заробляти великі гроші, потрібно йти на ризик", - йдеться в повідомленні.

Варто додати, що рекордний гонорар Василя Ломаченка в професіоналах склав 4 мільйони доларів – за бій проти Люка Кемпбелла.

Нагадаємо, раніше спливла дивна деталь контракту Ломаченка на бій з Кемпбеллом: "не зможе розраховувати».

Як повідомляла Politeka, Усик назвав головну причину поразки Ломаченка: "теофімо допомогли"

Також Politeka писала, що розсекречені плани Ломаченка після перемоги над Кемпбеллом: "має відбутися бій».