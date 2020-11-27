Українська телеведуча Алла Мазур розповіла, як краще підтримувати людину, яка бореться з важкою хворобою

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку зірки телебачення в Instagram.

Мазур, якій вдалося впорається з онкологією в соцмережі часто повертається до цієї теми, щоб допомогти іншим.

Телеведуча зізналася, що їй неприємно чути слово «ремісія».

"От не люблю я слово "ремісія"... Краще - одужання. Бо ремісія означає для мене - ні, ще не все, далеко не все. Це тільки перерва, а потім хвороба повернеться!

Але ж звідки знати моїм знайомим, хто щиро хоче підтримати і про цю ремісію запитує - як наждачкою по склу звучить для мене це слово?» - зазначила вона.

Мазур визнала, що бути поруч з людиною, яка бореться з хворобою непросто.

«Це дійсно ціла наука - бути у важку хвилину поруч. Я відчула це, коли зіткнулася з хворобою близько», - підкреслила телеведуча.

Слова підтримки потрібно говорити обов'язково. Але робити це важливо правильно, щоб не зачепити людину, якій зараз і так нелегко.

"Навіть не уявляла, наскільки по-іншому можуть сприйматися наші звичні "тримайся!" або "ти сильний, ти переможеш"", - додала вона.

Алла Мазур показала матеріали проекти "Бути поруч", які можуть у цьому допомогти.

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