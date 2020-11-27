Украинская телеведущая Алла Мазур рассказала, как лучше поддерживать человека, который борется с тяжелой болезнью

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку звезды телевидения в Инстаграм.

Мазур, которой удалось справится с онкологией в соцсети часто возвращается к этой теме, чтобы помочь другим.

Телеведущая призналась, что ей неприятно слышать слово «ремиссия».

«Вот не люблю я слово "ремиссия" ... Лучше - выздоровление. Потому ремиссия значит для меня - нет, еще не все, далеко не все. Это только перерыв, а затем болезнь вернется! Но откуда знать моим знакомым, кто искренне хочет поддержать и об этой ремиссию спрашивает - как наждачкой по стеклу звучит для меня это слово?» - отметила она.

Мазур признала, что быть рядом с человеком, который борется с болезнью непросто.

«Это действительно целая наука - быть в трудную минуту рядом. Я почувствовала это, когда столкнулась с болезнью близко», - подчеркнула телеведущая.

Слова поддержки нужно говорить обязательно. Но делать это важно правильно, чтобы не задеть человека, которому сейчас и так нелегко.

"Даже не представляла, насколько по-другому могут восприниматься наши привычные" держись!" или "ты сильный, ты победишь"", - добавила она.

Алла Мазур показала материалы проекты «Бути поруч», которые могут в этом помочь.

Напомним, Алла Мазур после смены имиджа решилась на смелый поступок.

Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность.

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