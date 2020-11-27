"Відбудувати" країну за один термін - неможливо: в офісі Президента прокоментували ймовірне рішення Володимира Зеленського про участь у наступних президентських виборах
Так, заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив в інтерв'ю виданню "Гордон", що якщо Зеленський вирішить балотуватися на другий термін, то сам про це оголосить.
"Якщо у президента буде таке рішення, він його озвучить. Так, на прес-конференції президент дійсно сказав, що одного терміну мало в силу об'єктивних причин, а не через те, що він вирішив або не вирішив йти на другий термін",-зазначив Тимошенко.
За його словами, "дійсно, для того, щоб відбудувати країну, один термін – це невеликий період, тому що його об'єктивно не вистачає". Однак, поки можливе повторне балотування Зеленського на пост президента, в ОП ще не обговорювали. Тимошенко послався на те, що зараз "немає часу".
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Нагадаємо, раніше під час прес-конференції в травні президент Володимир Зеленський вперше натякнув, що може балотуватися на другий термін.
"Однієї (каденції, - ред.) не вистачить", – заявив тоді голова держави, зазначивши, що подумає про свою обіцянку йти на один термін. Зеленський додав, що прислухається до думки народу, мовляв, як українці захочуть, так і буде - якщо один термін, то один.
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