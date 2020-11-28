Американська фітнес-модель Соммер Рей посвітила пружними сідницями в білизні

Красуня, яка з дитинства займалася спортом, може похвалитися ідеальними формами без сорому, пише Politeka.net. Цього разу зірка позувала в білосніжній білизні.

Модель постала біля фортепіано, виставляючи напоказ свої пружні місця.

Соммер була в корсеті на зав'язках, який підкреслив її струнку талію і підняв груди.

Також зірка одягла крихітні трусики, завдяки яким можна було розглянути красиві сідниці.

Модель повернулася до камери спиною заради жаркого кадру. "Шовкові" сідниці прямо блищали на світлі і виглядали, як підсмажені булочки.

Різні прикраси стали відмінним завершенням відвертого образу.

"З Днем подяки, мої улюблені

я так вдячна за всіх вас 🤍", - написала Рей.

За десять годин пост зібрав більше мільйона лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі у відповідь привітали зірку і написали багато компліментів її фігурі.

"Зриваєш дах", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Соммер Рей вирішила згадати свій давній образ, зробивши репост в сторіс.

На знімках модель позувала в червоній мереживній маєчці з глибоким декольте. Під настільки відвертим вбранням не було білизни. Майка обтягнула досконалі форми Рей.

Вона посміхалася, заховавши руки в кишені синіх джинс.

Раніше ми писали, що Соммер Рей позувала в топі і лосинах, стоячи на майданчику. Модель задерла на фото ручки, хвалячись ідеальною фігурою. На другому фото дівчина вже розвернулася спиною і показує апетитну п'яту точку, яка обтягнута вузьким нарядом. Волосся у фітнес-моделі було розпущеним.

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