Американська фітнес-модель Соммер Рей посвітила пружними сідницями в білизні
Красуня, яка з дитинства займалася спортом, може похвалитися ідеальними формами без сорому, пише Politeka.net. Цього разу зірка позувала в білосніжній білизні.
Модель постала біля фортепіано, виставляючи напоказ свої пружні місця.
Соммер була в корсеті на зав'язках, який підкреслив її струнку талію і підняв груди.
Також зірка одягла крихітні трусики, завдяки яким можна було розглянути красиві сідниці.
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Модель повернулася до камери спиною заради жаркого кадру. "Шовкові" сідниці прямо блищали на світлі і виглядали, як підсмажені булочки.
Різні прикраси стали відмінним завершенням відвертого образу.
"З Днем подяки, мої улюблені
я так вдячна за всіх вас 🤍", - написала Рей.
За десять годин пост зібрав більше мільйона лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі у відповідь привітали зірку і написали багато компліментів її фігурі.
"Зриваєш дах", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Соммер Рей вирішила згадати свій давній образ, зробивши репост в сторіс.
На знімках модель позувала в червоній мереживній маєчці з глибоким декольте. Під настільки відвертим вбранням не було білизни. Майка обтягнула досконалі форми Рей.
Вона посміхалася, заховавши руки в кишені синіх джинс.
Раніше ми писали, що Соммер Рей позувала в топі і лосинах, стоячи на майданчику. Модель задерла на фото ручки, хвалячись ідеальною фігурою. На другому фото дівчина вже розвернулася спиною і показує апетитну п'яту точку, яка обтягнута вузьким нарядом. Волосся у фітнес-моделі було розпущеним.
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