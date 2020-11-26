Відома фітнес-модель Аліна Катлобай показала себе і задала питання

На фото Аліна позувала в шортах і піджаку, який вирішила розкрити. Як виявилося, модель не любить носити бюстгальтери, тому можна побачити пишний бюст красуні. Катлобай залишила волосся розпущеним, а одну ніжку задерла, роблячи кадр ще більш спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"На сцені або за лаштунками?",- написала Аліна.

Фанати майже 200 лайків і написали коментарі:

"Блін, як ти це робиш...", "Ох ти ж спокуслива", "дивовижна".

Ми писали, що популярна фітнес-модель Юлія мішура вразила формами в облягаючому вбранні.

На знімку Мішура позує в роздягальні перед дзеркалом в короткому чорно-білому топі і спортивних лосинах, які обтягують її стрункі ноги і дозволяють продемонструвати накачані сідниці.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей показала вдалий кадр з фотосесії на узбережжі.

Тепер дівчина на фото практично завжди повертається спиною, щоб в черговий раз продемонструвати пишні форми і здивувати фанатів новим бікіні. На фан-акаунті з'явилися фото, на яких Соммер позувала в червоному купальнику, ніж захопила мережу.

Нагадаємо, фітнес-модель Аліна Катлобай захопила плоским животиком в нижній білизні

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