Відома фітнес-модель Аліна Катлобай показала себе і задала питання
На фото Аліна позувала в шортах і піджаку, який вирішила розкрити. Як виявилося, модель не любить носити бюстгальтери, тому можна побачити пишний бюст красуні. Катлобай залишила волосся розпущеним, а одну ніжку задерла, роблячи кадр ще більш спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"На сцені або за лаштунками?",- написала Аліна.
Фанати майже 200 лайків і написали коментарі:
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