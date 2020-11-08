Украинская фитнес-модель Алина Катлобай засветила декольте, в котором можно увидеть бюст красотки в пикантном нижнем белье
На новом селфи, которое она опубликовала в социальной сети Инстаграм, Алина предстала в брючном черном костюме, причем жакет поражает воображение зоной декольте, которая уходит ниже пояса, передает Politeka.net.
Как можно заметить, для выхода в свет Алина выбрала бюстгальтер со шлейками, который частично приоткрывал ее грудь. Образ она дополнила серьгами, кольцом и браслетом в едином стиле. Довершает эту красоту идеальный макияж: бесподобно очерченные глаза, подчеркнутые скулы и темная помада.
«Лицо «Попроще» не в этой комплектации, 😈уж простите 😬🤣😎», – подписала она снимок.
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В 2014 году 19-летняя Алина Катлобай прошла в финал конкурса красоты «Мисс Украина-Вселенная». Она участвовала во многих конкурсах разного формата и масштаба. В числе самых известных - «Мисс Украина», «Мисс Бикини», «Принцесса Украины» и «Королева Украины».
Отметим, что в модельный бизнес эта красотка попала случайно. Однажды одноклассница Алины принесла журнал Oups, на страницах которого проходил конкурс «Стань моделью».
Катлобай решила попытать счастья и выиграла сертификат на обучение в школе моделей агентства Intermodels.
За эти годы она успеда не только покорить мировые подиумы, но и снялась в клипах ливанских и французских популярных исполнителей.
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А еще Politeka писала, что фитнес-модель Ана Чери впечатлила упругими "булочками" в тесных лосинах.
Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Алина Катлобай еле вместила спелые "персики" в маечку.