Образ получился стильным, но довольно откровенным

Украинская фитнес-модель Алина Катлобай засветила декольте, в котором можно увидеть бюст красотки в пикантном нижнем белье

На новом селфи, которое она опубликовала в социальной сети Инстаграм, Алина предстала в брючном черном костюме, причем жакет поражает воображение зоной декольте, которая уходит ниже пояса, передает Politeka.net.

Как можно заметить, для выхода в свет Алина выбрала бюстгальтер со шлейками, который частично приоткрывал ее грудь. Образ она дополнила серьгами, кольцом и браслетом в едином стиле. Довершает эту красоту идеальный макияж: бесподобно очерченные глаза, подчеркнутые скулы и темная помада.

«Лицо «Попроще» не в этой комплектации, 😈уж простите 😬🤣😎», – подписала она снимок.

В 2014 году 19-летняя Алина Катлобай прошла в финал конкурса красоты «Мисс Украина-Вселенная». Она участвовала во многих конкурсах разного формата и масштаба. В числе самых известных - «Мисс Украина», «Мисс Бикини», «Принцесса Украины» и «Королева Украины».

Отметим, что в модельный бизнес эта красотка попала случайно. Однажды одноклассница Алины принесла журнал Oups, на страницах которого проходил конкурс «Стань моделью».

Катлобай решила попытать счастья и выиграла сертификат на обучение в школе моделей агентства Intermodels.

За эти годы она успеда не только покорить мировые подиумы, но и снялась в клипах ливанских и французских популярных исполнителей.

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