Співачка Світлана Лобода розпалила зухвалим образом на новому фото

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжий кадр в "сторіз" в Instagram, яким довела публіку до екстазу.

Красуня показала крупним планом все, чим її нагородила природа. Лобода розпахнула чорну шубку, продемонструвавши апетитне декольте: пружні "м'ячики" були дбайливо "упаковані" в мереживний бюстагльтер.

Ніби зніяковівши, Світлана спробувала прикрити очі - що додало кадру ще більшого ефекту.

Варто відзначити, розкішний лук артистки доповнив яскравий макіяж з перламутовими тінями і красиво укладені локони.

Як відомо, Лобода частенько хвалиться розкішною фігурою в соцмережі - і показати артистці, дійсно, є що.

Раніше Світлана ділилася рецептом, як їй вдається підтримувати стрункі форми, особливо після народження двох дітей.

"День починаю зі склянки теплої води з лимоном. Снідаємо ми завжди кашами: вівсяною або гречаною. В обід обов'язково перше. Після занять спортом - обов'язково білок (стейк з телятини або трохи білого м'яса курки)... А ось в солодкому себе не обмежую, тому що щодня віддаю багато енергії і її потрібно заповнювати. Люблю чорний і молочний шоколад і ніколи не відмовляю собі в десерті, якщо вечеряю в ресторані", - ділилася співачка.

До цього ми писали, що Лобода здивувала нескінченними ногами в чорних лосинах. Дівчина позувала на фото на тлі чортового колеса.

"Довгонога дама", "Ногам немає кінця і краю, ви незрівнянні!", "вау яка ви красива Світлана", "чекаємо хіт", "як красиво", - відреагували шанувальники.

Нагадаємо, що Лобода не стрималася і показала свою любов на публіці, несподіване зізнання і відео: "рідна душа".

А ще Politeka писала, що неприборкана Лобода в непристойному міні влаштувала гарячі танці на сцені, кадри.

Також Politeka повідомляла, що грайлива Лобода показала, як грається вечорами в сукні з блискіток:"кожен день, як п'ятниця".