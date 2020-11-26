Теофімо Лопес розкрив секрет своєї перемоги над українським боксером Василем Ломаченком
Як передає Politeka.net, абсолютний чемпіон світу в легкій вазі зміг отримати титул завдяки мобільності і роботі на дистанції. Він розповів про слабкі місця Василя Ломаченка і як зумів ними скористатися в інтерв'ю The Last Stand Podcast на YouTube.
"Я думаю, люди не розуміли, що з Ломаченком потрібно танцювати", - заявив Лопес в інтерв'ю. "Якщо він переміщається в одному напрямку, тобі потрібно рухатися разом з ним. І в той же час треба відходити назад, адже у нього короткі руки".
Боксер додав, що Василю Ломаченку необхідно зближуватися з суперником, а якщо його вивести із зони комфорту - руйнується весь план на бій. На думку чемпіона, українському спортсмену поки краще залишатися в першій легкій вазі, куди він відмінно вписується.
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"Якщо ви помітили, після бою Ломаченко сказав, що йому було важко підібратися до мене. Причина цього в тому, що я забезпечив безпечну відстань", - підкреслив Лопес. - "У реванші немає необхідності, тому що ми могли б зробити це сто разів, і сто разів я виявився б переможцем".
Теофімо вважає, що затримається в легкій вазі ще максимум на рік, після чого перейде в першу напівсередню вагу. Він також розкрив плани на свій наступний поєдинок:
"Ми говорили про квітень-березень, схоже, що буде так. Медісон Сквер Гарден-наш головний пріоритет, там ми хочемо зробити бій".
Нагадаємо, раніше спливла дивна деталь контракту Ломаченка на бій з Кемпбеллом: "не зможе розраховувати».
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Також Politeka писала, що розсекречені плани Ломаченка після перемоги над Кемпбеллом: "має відбутися бій».