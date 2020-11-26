Теофимо Лопес раскрыл секрет своей победы над украинским боксером Василием Ломаченко

Как передает Politeka.net, абсолютный чемпион мира в легком весе смог заполучить титул благодаря мобильности и работе на дистанции. Он рассказал о слабых местах Василия Ломаченко и как сумел ими воспользоваться в интервью The Last Stand Podcast на YouTube.

"Я думаю, люди не понимали, что с Ломаченко нужно танцевать", - заявил Лопес в интервью. "Если он перемещается в одном направлении, тебе нужно двигаться вместе с ним. И в то же время надо отходить назад, ведь у него короткие руки".

Боксер добавил, что Василию Ломаченко необходимо сближаться с соперником, а если его вывести из зоны комфорта - рушится весь план на бой. По мнению чемпиона, украинскому спортсмену пока лучше оставаться в первом легком весе, куда он отлично вписывается.

"Если вы заметили, после боя Ломаченко сказал, что ему было тяжело подобраться ко мне. Причина этого в том, что я обеспечил безопасное расстояние", - подчеркнул Лопес. - "В реванше нет необходимости, потому что мы могли бы сделать это сто раз, и сто раз я оказался бы победителем".

Теофимо считает, что задержится в легком весе еще максимум на год, после чего перейдет в первый полусредний вес. Он также раскрыл планы на свой следующий поединок:

"Мы говорили об апреле-марте, похоже, что будет так. Мэдисон Сквер Гарден — наш главный приоритет, там мы хотим сделать бой".

Напомним, ранее всплыла странная деталь контракта Ломаченко на бой с Кэмпбеллом: «не сможет рассчитывать».

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Также Politeka писала, что рассекречены планы Ломаченко после победы над Кэмпбеллом: «Должен состояться бой».