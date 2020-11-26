Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе на прогулянці

На фото Соммер позує в топі і лосинах, стоячи на майданчику. Рей задерла на фото ручки, хвалячись ідеальною фігурою. На другому фото дівчина вже розвернулася спиною і показує апетитну п'яту точку, яка обтягнута вузьким нарядом. Волосся у фітнес-моделі були розпущеними, за які на декількох знімках зірка взялася руками. Кадри вийшли дуже мотивуючими і навіть трохи спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Цей квітковий набір з рожевого золота", - написала Соммер.

Фанати поставили понад 600 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я скоро куплю, чорт візьми !!!", "Я теж не можу описати, як сильно я тебе люблю", " я хочу цей набір! Мій горішок не буде так добре виглядати в ній", "якщо вам коли-небудь знадобиться партнер з тенісу", "ви не потрапляєте так само з тих пір", "Красиво карколомно і чудово".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей показала переваги в яскравій білизні в квіточку.

На фото видно, що дівчина володіє пишними формами і дуже цим пишається. Більшість її кадрів зроблені саме зі спини, так як Соммер вважає своєю гордістю підкачані форми «як у Кім».

Нагадавши, Соммер Рей захопила ідеальним "горішком" в майже непомітних шортиках

А ще Politeka писала, що Соммер Рей подражнила пишними "ягідками" в безсоромному купальнику

Також Politeka повідомляла, що розпалена Соммер Рей в мікро-білизна захопила пружним " горішком»



