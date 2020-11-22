Американская фитнес-модель Соммер Рэй подразнила фанатов, продефилировав в микроскопическом белье

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась в Instagram.

Так, модель снимает себя на камеру во время дефилирования в мини-белье и топе, которое эффектно подчеркивает ее упругие формы. После этого девушка подходит к зеркалу, якобы поправляя прическу. Поклонники пришли в невероятный восторг от упругого «орешка» кумира.

«Черт, хороша чертовка», «безупречное дефиле. И ботинки крутые», «волшебные изгибы», «вау, а ты умеешь сделать приятно», «боже, я несколько раз это пересмотрел», «волшебные кадры – я залипнул», - пишут они.

Как мы писали до этого, известная фитнес-модель Соммер Рэй показала, как релаксирует в спортзале

На кадрах Соммер позировала в блестящем топе и шортиках. Красотка дополнила образ резинкой на ногах, а волосы собрала в косу. Рэй начала танцевать под музыку и подпевать, тряся упругими ягодицами. Девушка была в спортзале и видно, что модель получает удовольствие от происходящего.

"Одержима этим. Я должна это бросить? Также новое пополнение запасов групп на следующей неделе", - подписала кадры Соммер.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй показала вершину наслаждения под душем

А еще Politeka писала, что подтянутая Соммер Рей обольстила размером своих "бомбочек" в красивом белье

Также Politeka сообщала, что Соммер Рэй бесстыдно выпятила «блестящие» прелести в декольте