Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя на прогулке

На фото Соммер позирует в топе и лосинах, стоя на площадке. Рэй задрала на фото ручки, хвастаясь идеальной фигурой. На втором фото Девушка уже развернулась спиной и показывает аппетитную пятую точку, которая обтянута узким нарядом. Волосы у фитнес-модели были распущенными, за которые на нескольких снимках звезда взялась руками. Кадры получились очень мотивирующими и даже немного соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Этот цветочный набор из розового золота", - написала Соммер.

Фанаты поставили более 600 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я скоро куплю, черт возьми !!!", "Я тоже не могу описать, как сильно я тебя люблю", "Я хочу этот набор! Мой орешек не будет так хорошо выглядеть в ней", "Если вам когда-нибудь понадобится партнер по теннису", "Вы не попадаете так же с тех пор", "Красиво сногсшибательно и великолепно".

Сообщалось, что Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала достоинства в ярком белье в цветочек.

На фото видно, что девушка обладает пышными формами и очень этим гордится. Большинство ее кадров сделаны именно со спины, так как Соммер считает своей гордостью подкачанные формы «как у Ким».

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