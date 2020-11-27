Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе на радість фанатів

На кадрах Лексі позувала в лосинах і ТОПі чорно-білого кольору. Кай знімали в цей момент знизу і можна легко оцінити пружний "горішок", який випирав з наряду. На другому кадрі модель вже демонструвала пишний бюст, показуючи себе спереду. Волосся у красуні були розпущеним, а в руках дівчина тримала іграшку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили 650 лайків і написали коментарі:

"Ти така жорстока" ," так весело, дитинко", "енергія вибуху повинна любити тебе", "Красива жінка", "вкрала серце", "ви шикарна і дуже підтягнута леді", "абсолютно неймовірно красиво", " мила .. бажаю тобі щасливого Дня подяки", "цей наряд шикарний", "ти будеш моєю маленькою зеброю", "Богиня мрії, спокусливий звір", "дуже шикарна і красива молода жінка".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай показала пишну фігуру в тонкій бежевій сукні.

Цього разу Лексі відійшла від звичного образу спортсменки і вирішила похвалитися яскравим вбранням з мінімалістичним дизайном.

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