Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай в белом купальнике превратилась в "спасательницу Малибу"

Популярная модель с кукольной внешностью любит устраивать фотосессии на пляже или во время тренировок. Так как девушка каждый день тренируется, она показывает в Стори в Инстаграм часть своих занятий. В основном же профиле своей страницы девушка публикует лучшие фото в образах, которые выбирала для привлечения внимания.

Так, на одном из кадров, сделанных на пляже, девушку сравнили со спасительницей Малибу, ведь она позировала в классическом монокини с вырезом на спине и высокой посадкой на бедрах.

Загорелая блондинка смогла обратить внимание на образ также и потому, что не скрывала свою фигуру под слоем фотошопа. Лекси гордится тем , что не худеет, потому оставляет кадры с малой обработкой.

«Красивая; Ты такая красивая💖; Какое красивое лицо 😍; Великолепно😍🔥; Светящийся образ. Красота. Люблю это! 💕; Звезда ⭐️; Это супер; Sei una meraviglia tesoro 🌹❤️💋; Моя прекрасная любовь; Как всегда красиво 😍; Невероятный вид 👌; Ты такая красивая и одна из моих лучших моделей 😍; Кожа выглядит безупречной и яркой 💪🏼 спасибо за прогиб😎; Выглядит как всегда потрясающе 💯🔥».

Ранее мы писали, что модель решила поделиться пикантными кадрами в Инстаграм, которыми сразу восхитила сеть, ведь позировала на них в одном розовом бикини с блестками. Спортсменка повеселилась на камеру, примерив новую модель белья с аккуратными завязками.

Чтобы выглядеть максимально соблазнительно, Лекси покрутила ягодицами перед объективом, а также показала бикини с близкого расстояния. Затем девушка чуть отстранилась и засветила необычно яркий макияж с акцентом на губы.

Пользователи сети, ожидаемо, в стороне не остались и засыпали Лекси комплиментами и похвалой, отмечая смелость выбранного образа.

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