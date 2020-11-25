Олімпійська чемпіонка, гімнастка і фіналістка шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова показала себе в яскравому і спокусливому образі
Спортсменка, що запам'яталася багатьом як фаворитка Влада Ями, поділилася новим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку Різатдінова позує на кухні в ефектному образі. На ній кислотно-жовтий спортивний топ, квітчастий боді з глибокими вирізами і яскраво-сині блискучі лосини. Таке вбрання дозволяє красуні в повній мірі показати свою підтягнуту фігуру.
"Як вам такий образ для заняття спортом? Яка перша асоціація з цим фото у вас виникла? У мене-фітнес-тренер 80-х", - підписала знімки Різатдінова.
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Її образ явно вразив переможця "Майстер-шеф" Євгена Клопотенка, який в коментарях зміг написати тільки: "Вау вау вау".
Шанувальники гімнастки також не залишилися осторонь.
"Сатисфекшн", "може бути, аеробіка тоді була, були лосини, і купальник з гетрами", "Наша красива Аня! Дуже рада була бачити тебе!", "Бомбічно", "Супер! А-ля Джейн Фонда. Любов і аеробіка", "перша асоціація - акробатика по ТБ в 1980ИХ!", "Красиво! Погляд відразу чіпляє Ганнуся!)", "Вау Просто фігура космос))) ви молодець!", "Свято, диско. А на зиму настрій відмінно піднімає!", "Купальник поверх це цікаве рішення, хоча на мене краще без нього, а в гетрах жарко буде ногам. А в цілому яскраво, фешн!",- пишуть люди.
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