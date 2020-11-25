Олимпийская чемпионка, гимнастка и финалистка шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова показала себя в ярком и соблазнительном образе

Спортсменка, запомнившаяся многим как фаворитка Влада Ямы, поделилась новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Ризатдинова позирует на кухне в эффектном образе. На ней кислотно-желтый спортивный топ, цветастый боди с глубокими вырезами и ярко-синие блестящие лосины. Такой наряд позволяет красотке в полной мере показать свою подтянутую фигуру.

«Как вам такой образ для занятия спортом? Какая первая ассоциация с этим фото у вас возникла? У меня - фитнес-тренер 80-х», - подписала снимки Ризатдинова.

Ее образ явно впечатлил победителя «Мастер-шеф» Евгения Клопотенко, который в комментариях смог написать только: «Вау вау вау».

Поклонники гимнастки также не остались в стороне.

«Сатисфекшн», «Может быть, аэробика тогда была, были лосины, и купальник с гетрами», «Наша красивая Аня! Очень рада была видеть тебя!», «Бомбически», «Супер! А-ля Джейн Фонда. Любовь и аэробика», «Первая ассоциация- акробатика по ТВ в 1980ых!», «Красиво! Взгляд сразу цепляет Анечка!)», «Вау Просто фигура космос))) Вы молодец!», «Праздник, диско. А на зиму настроение отлично поднимает!», «Купальник поверх это интересное решение, хотя по мне лучше без него, а в гетрах жарко будет ногам. А в целом ярко, фешн!», - пишут люди.

Напомним, фаворитка Влада Ямы на "Танцях з зірками" Ризатдинова пленила формами в лосинах: "Блин, класс, Аня!".

Как сообщала Politeka, фаворитка Влада Ямы выдала неприглядную правду о "Танцях з зірками": "Всегда был тяжелый...".

Также Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" свела с ума пикантными вырезами на топе.