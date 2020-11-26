Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як проводить відпочинок

На фото Софія позує в купальнику, зайшовши частково в море. Красуня здалася в профіль, хвалячись підтягнутою фігурою. Євдокименко залишила волосся розпущеним, а образ доповнила окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пост про штормове плавання", - написала дівчина під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадром, адже він був опублікований в сторіс Instagram.

До цього Соня опублікувала Селфі, зайшовши по пояс у воду. На красуні можна помітити мініатюрний коричневий купальник без бретелей, який так і загрожує зісковзнути вниз, а також великі сонцезахисні окуляри. Камера також зафіксувала струнку талію і плоский животик знаменитості, її мокре волосся і атмосферні бризки морського прибою.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків, включаючи Софію Ротару, і написали коментарі:

"Русалочка", "Прекрасна"," насолоджуйтеся Мексикою"," красуня Софія"," Шикарно"," чистий ангел"," ідеально"," Нереально"," О Господи Ти просто незрівнянна", " блін, які ж у вас все в родині худі! (вас не годують чи що? Шкіра і кістки.. Соня! Треба їсти!!!!".

Повідомлялося, що Модель і починаюча співачка Соня Євдокименко підкорила ніжним образом.

Незвичайний образ доповнила чорна захисна маска на обличчі, також з оригінальною вишивкою. Ймовірно, таке вбрання позитивно оцінила б зіркова бабуся юної артистки.

Ми писали, що юна Софія Євдокименко, яка зараз живе в Нью-Йорку і вчиться в школі дизайну, серйозно налаштована на створення сім'ї зі своїм новим коханим, якого вона показала в своєму Інстаграм зовсім недавно.

Соня не розкривала його імені, проте незабаром стало відомо, що вона зустрічається з українцем Денисом Ждановим, який входить в список мільйонерів американського Forbes.

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