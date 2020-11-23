Українська фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк похвалилася красою, примірявши спокусливу сукню

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Ну як вам серія?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Плакидюк позує в образі блондинки, примірявши елегантну сукню. Доповнили образ яскравий макіяж і масивне намисто. Не стрималася від такої краси й українська співачка Даша Астаф'єва, яка порівняла образ подруги з культовою Мерилін Монро: «Пу-Пі-ду» - написала вона.

Звернемо увагу, що інші шанувальники Плакидюк також були в "дикому" захваті від побаченого.

» Тепер я не засну«,» Соня, ви як завжди – шикарно виглядаєте«,» немає слів, одні емоції«,» ну цукерка«,» захват", - пишуть вони.

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На опублікованих кадрах Плакидюк позує в надзвичайно гарячих образах: спершу вона в образі блондинки в декольте і панчохах, доповнивши все це червоною помадою і прозорими рукавичками.

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