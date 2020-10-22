Судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк удивила формами в наряде с декольте

Кадры знаменитость выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

Так, у красотки поинтересовались, кто из стилистов с ней работает, восхитившись при этом ее образами.

«Вот он…я всегда развлекаю его по дороге на съемку, чтобы не уснул за рулем», – говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Плакидюк в образе блондинки с внушительными объемами поет на камеру, пока мужчина везет ее на место съемки. Другие поклонники судьи СТМПУ не могли восхититься нарядом кумира – кадры были выброшены в Сторис.

До этого мы писали, что фотограф Соня Плакидюк, которая является судьей проекта «Топ-модель по-украински», поразила горячими образами

«Вибрации сладких 60-х», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Плакидюк позирует в чрезвычайно горячих образах: сперва она в образе блондинки в декольте и чулках, дополнив все это красной помадой и прозрачными перчатками.

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