Турецько-німецька актриса Нур Феттахоглу, яка зіграла в серіалі "Величне століття", похвалилася іграми з красунею-дочкою

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Життя так просте!"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Феттахоглу зображена під час ігор з підрослою красунею-дочкою. При цьому знаменитість без макіяжу і явно не стурбована своєю зачіскою.

"Вона фантастична», «ти просто з розуму зводиш своєю красою», «бездоганний вигляд – що в однієї, що в іншої», «вау, це правда дуже мило», "розкішний вигляд", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, 39-річна турецько-німецька актриса з серіалу "Величне століття" Нур Феттахоглу вразила незвичайним чином

Так, Нур лежала на ліжку, звісившись і розташувавши камеру внизу. Таким чином, актриса сфотографувала своє обличчя практично впритул до камери.

"Султанша" ризикунула показати себе без макіяжу і зачіски.

"Те, чого постійно не вистачає, через деякий час вже і не потрібно!",- пофілософствувала актриса в підписі.

Нагадавши, як виглядають зірки "Величного століття" після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти й розлучення.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче:»це щастя".

Також Politeka писала, що зірка "Величного століття" в бікіні показала реальне щастя.