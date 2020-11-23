Колишня учасниця колективу " ВІА Гра» Тетяна Котова поділилася спокусливим фото
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала пікантних знімок, передає Politeka.net.
Тетяна Котова відображена в короткій рушаку, зав'язаній на грудях. При цьому вражаючі форми дівчини не повністю помістилися в наряд, частина грудей залишилася неприкритою.
Також не ній біла спідниця і ковбойський капелюх, яка робить образ ще більш цікавим.
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Котова стоїть, завівши руки за голову, і дивиться прямо в кадр, злегка відкривши рот. Варто додати, що її пухкі губи нафарбовані червоною помадою.
Котова, судячи з коментарів, просто вразила користувачів мережі таким нарядом.
"Ну що за красуня 😍Танюша виглядаєш шикарно», «у вас фігура просто шикарна», «яка ж ви красива боже мій, я не можу відвести від вас очей», «така красива вийшла фотографія, образ дійсно просто приголомшливий», "принадність", "Фотка вийшла класна", «вам дуже йде цей наряд😍. Біле вам до лиця", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, екс - "ВІА Гра" Котова показала бюст і довела до мурашок.
Ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Котова в спокусливому ТОПі посвітила наливними "яблучками".
Також Politeka повідомляла, що екс - "ВІА Гра" Тетяна Котова засвітила свою сестричку-красуню без одягу.