Колишня учасниця колективу " ВІА Гра» Тетяна Котова поділилася спокусливим фото

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала пікантних знімок, передає Politeka.net.

Тетяна Котова відображена в короткій рушаку, зав'язаній на грудях. При цьому вражаючі форми дівчини не повністю помістилися в наряд, частина грудей залишилася неприкритою.

Також не ній біла спідниця і ковбойський капелюх, яка робить образ ще більш цікавим.

Котова стоїть, завівши руки за голову, і дивиться прямо в кадр, злегка відкривши рот. Варто додати, що її пухкі губи нафарбовані червоною помадою.

Котова, судячи з коментарів, просто вразила користувачів мережі таким нарядом.

"Ну що за красуня 😍Танюша виглядаєш шикарно», «у вас фігура просто шикарна», «яка ж ви красива боже мій, я не можу відвести від вас очей», «така красива вийшла фотографія, образ дійсно просто приголомшливий», "принадність", "Фотка вийшла класна", «вам дуже йде цей наряд😍. Біле вам до лиця", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, екс - "ВІА Гра" Котова показала бюст і довела до мурашок.

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