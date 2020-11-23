Українці ледь підбирають слова, критикуючи огидний сервіс Glovo

Скарги клієнти залишили на тематичному порталі Otzyvua.

Перша клієнтка розповіла, що зробила замовлення з магазину Сільпо, який знаходиться в лічених хвилинах від її роботи.

Але замовлення вона скасувала, оскільки кур'єри Glovo планували доставити їй продукти через півтори години. Більш того, сервіс досі їй не повернув гроші за замовлення.

"Зробила замовлення, будучи на роботі, Сільпо - в двох хвилинах ходьби від будівлі, але виходити не дуже хотілося. Зробила замовлення і скасувала, тому як час доставки було близько 1,5 години! Замовлення було зроблено 12 числа, в четвер, в результаті досі не можу повернути гроші( буду видаляти додаток і нікому не раджу користуватися даним сервісом, хіба що якщо щось мінімальне і не дуже терміново!",- додала вона у своїй скарзі.

Вона зв'язалася з представниками компанії і їй повернули гроші тільки за доставку, але основна сума залишилася у Glovo.

"Не повертають гроші три дні, 14-го числа написала про повернення коштів-перевели на бонусний рахунок, що зовсім не влаштувало. Знову написала-повернули гроші за доставку, але основних досі немає", - резюмувала жінка у відгуку.

Інша клієнтка розповіла, що вона прочекала своє замовлення п'ять годин, але кур'єри так і не приїхали.

"Сама несамовита служба доставки! 5 годин я прочекала своє замовлення, так і не дочекалася! Оператори тупо відповідають шаблонами! Реальної допомоги немає. Годують сніданками", - додала вона у скарзі на порталі Otzyvua.

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