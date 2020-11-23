Як не потрапити під удар

Українців почали штрафувати за відсутність маски в громадських місцях і транспорті

Так, за 21-22 листопада, правоохоронці виписали перші адміністративні протоколи, повідомили в поліції Києва.

Відзначається, що в громадських місцях і в транспорт склали 17 адміністративних протоколів за відсутність засобів індивідуального захисту, за що передбачений штраф від 170 до 255 гривень.

При цьому в поліції підкреслюють, що націлені в першу чергу на превентивну роботу. До відповідальності залучають тих, хто відмовляється від використання засобів індивідуального захисту.

За даними Міністерства внутрішніх справ, за вихідні по всій країні за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без засобів індивідуального захисту винесено 1395 постанов.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я озвучили головну умову, яка допоможе Україні уникнути тотального карантину.За інформацією чиновників, цього можна буде досягти, якщо 95% будуть ходити в масках.

Крім того, в Україні за 21-22 листопада правоохоронці склали 1144 адміністративних протоколів за порушення правил карантину вихідного дня. Загалом, було припинено роботу 1347 суб'єктів господарювання.

За даними Нацполіції, були закриті 969 закладів торговельного та побутового обслуговування, 327 закладів громадського харчування, 18 установ з надання послуг розміщення, 22 торгово-розважальних центрів, 5 спортивних залів і басейнів, 4 дискотек і нічних клубів, а також 2 театри, кінотеатри або музею.

Нагадаємо, українцю "вліпили" нечуваний штраф за порушення карантину

Як повідомляла Politeka, дослідники прогнозують три сценарії загострення вірусу в Україні

Також Politeka писала, що нові покарання набирають чинності з 21 Листопада, що під забороною: "Штраф до 255 гривень".