Как не попасть под удар

Украинцев начали штрафовать за отсутствие маски в общественных местах и транспорте

Так, за 21-22 ноября, правоохранители выписали первые административные протоколы, сообщили в полиции Киева.

Отмечается, что в общественных местах и в транспорт составили 17 административных протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты, за что предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен.

При этом в полиции подчеркивают, что нацелены в первую очередь на превентивную работу. К ответствености привлекают тех, кто отказывается от использования средств индивидуальной защиты.

По данным Министерства внутренних дел, за выходные по всей стране за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты вынесено 1395 постановлений.

Ранее в Министерстве здравоохранения озвучили главное условие, которое поможет Украине избежать тотального карантина.По информации чиновников, этого можно будет достичь, если 95% будут ходить в масках.

Кроме того, в Украине за 21-22 ноября правоохранители составили 1144 административных протоколов за нарушения правил карантина выходного дня. В общем, была прекращена работа 1347 субъектов хозяйствования.

По данным Нацполиции, были закрыты 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 18 учреждений по оказанию услуг размещения, 22 торгово-развлекательных центров, 5 спортивных залов и бассейнов, 4 дискотек и ночных клубов, а также 2 театра, кинотеатра или музея.

Напомним, украинцу "влепили" баснословный штраф за нарушение карантина

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Также Politeka писала, что новые наказания вступают в силу с 21 ноября, что под запретом: "Штраф до 255 гривен".