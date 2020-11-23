Ольга Мартиновська здивувала емоційним постом

Як передає Politeka.net, 31-річна переможниця "МастерШеф-3", яка стала суддею цього проекту через сім років, опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши його палким зізнанням.

У кадрі Ольга постала в "живому" образі, справжньою, без екранного лиску, наряду та гриму. Дівчина була в теплій чорній курточці, синіх джинсах-мом і кросівках.

Мартиновська торкнулася важливої теми в підписі, яка хвилює не тільки її, судячи з кількості коментарів.

"Чому я одна? І люди питають і я себе запитую. І не тільки себе, до Всесвіту звертаюся) смішно, але правда! Я сама не розумію, чому так сталося. Мої єдині тривалі відносини - це заміжжя (1 рік зустрічалися і 2 роки одруженими прожили). Здавалася б - ну нормальна собі, хороша симпатична баришня🤔

Я намагаюся довіряти всесвіту, і, думаю, що в нього є якийсь план. Але що ж робити? Чекати, чи діяти? Які варіанти. Допоможіть🙏", - змолилася зірка кулінарного шоу.

Користувачі заспокоїли та підтримали Ольгу:

"А чим погана самотність? Вона теж по-своєму хороша та цікава. Ви впізнаєте себе, у вас роман з собою в першу чергу. Чоловік сам прийде у ваше життя, чого його то шукати. А люди нехай розбираються зі своїм життям, а не лізуть нетактовно до когось. Безглузді"

"Ви чудова і на Вас чекає щось прекрасне💞"

"Ольга, а ви не думали що це краще? "Хочу халву їм, хочу пряники!"(Х/ф "Дівчата")"

"Щастя обов'язково прийде 😍 зовсім скоро 🎉"

"Мало кому щастить в особистому житті 😭"

Ольга Мартиновська родом з Миколаєва, тут закінчила ВУЗ і отримала вищу освіту як економіст. Однак така кар'єра її не особливо приваблювала - дівчина вирушила за обміном на навчання до Франції.

Тут же вона вирішила залишитися на ПМЖ, вивчила французьку і навіть отримала місцевий диплом філолога.

У Франції Ольга почала готувати - вона знімала квартиру у француженки, яка захоплювалася кулінарією. Господиня квартири навчила дівчину таємниць французької кухні (звичайно ж, соусів) і стала першим учителем кухарського мистецтва.

У 2013 році Мартиновська була відібрана учасницею кулінарного шоу "МастерШеф-3" і, пройшовши всі випробування, стала його переможницею. Ця подія перевернула життя дівчини.

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