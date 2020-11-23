Ось уже два роки актриса Анастасія Заворотнюк бореться з раком. У цей час стрімко зростає популярність її 24-річної дочки Анни

Як передає Politeka.net, в Instagram опубліковані фото зірки серіалу "Моя прекрасна няня" та її спадкоємиці - дівчина дуже схожа на матір.

"Дочка Анастасії Заворотнюк росте справжньою красунею і копією своєї зіркової мами😍", - підписані кадри.

Анна пішла по стопах матері, вирішивши пов'язати своє життя з шоу-бізнесом. Дівчина робить успіхи в якості моделі, актриси і телеведучої. Вперше вона з'явилася на телеекрані в п'ятому сезоні "Закритої школи", де зіграла одну з учениць, а після стала вести програму "Дістати зірку". Крім того, її запрошували взяти участь в шоу "Топ-модель по-російськи", але дівчині довелося відмовитися через вступні іспити в МДУ на економічний факультет.

На сьогодні, Анна активно веде свій мікроблог в Instagram, виставляючи як студійні фото, так і просто кадри свого повсякденного життя. Дівчина розповідає про своє дитинство, минулі захоплення, а також про те, чим живе зараз.

Користувачі бурхливо обговорюють пост-порівняння Анни та Анастасії. Багато хто вважає, що активність дочки в мережі пов'язана з тим, що мати "готує собі заміну" і більше актрису не побачать.

"До мами далеко ... 🤷‍♂️"

"Так виросла вже давно😃"

"Перекроїла себе до невпізнання, адже вона ще така молода, дуже красива дівчина, була, а зараз і виглядає на 40, так прикро за молодих дівчат, не відають, що творять..."

"Таке відчуття що цій дочці років 35 і вона ходить до одного і того ж лікаря що і всі ці зірки..."

"Не копія, але теж красуня"

"Навіщо нам Настіна донька? Це означає, що вона нам заміну робить і до нас не повернеться. Я ніколи не захоплювалася її талантом, але бажаю їй здоров'я. А дочку піарити на біді мами, це занадто..."

"Жигунов ще не приударив за нею?"

"Анастасія більш виразна! А загалом, схожа, майже всі діти, схожі на своїх батьків"

Раніше повідомлялося, що хвора на рак Заворотнюк візьме участь у шоу Андрія Малахова, мовляв, вперше покажеться на телебаченні з тих пір, як стало відомо про її страшну недугу. Дочка актриси розвіяла ці чутки.

Дівчина зробила відповідний пост в "сторіз" в своєму Instagram.

"Ні, звичайно. Не вірте всім цим газетам. Ми також дотримуємося позиції "без коментарів", - написала Анна.

Нагадаємо, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

Як повідомляла Politeka, дочка хворої на рак Заворотнюк попестила своє ніжне обличчя на камеру.