Виступ співачки Тіни Кароль на шоу "Танці з зірками" надовго запам'ятається публіці

У 13 ефірі учасники проекту танцювали разом з ведучими. Як передає Politeka.net, у мережі з'явилися кадри чуттєвої румби, яку виконала ведуча Тіна Кароль з однією з пар - Юлією Саніною і Дімою Жуком. Це був перший танець Кароль на паркеті, але, як сподіваються її фанати не останній, - співачка просто розгромила інших учасників, ту ж Надію Мейхер та Санту Дімопулос, які тренуються вже не один місяць, своєю майстерністю - так що їй пророкують участь у наступному сезоні "Танців з зірками".

Кароль з'явилася на паркеті в кремово-бежевій сукні зі срібною обробкою, зона декольте якої здатна закрутити голову будь-кому. Зірка розпустила волосся, зробивши локони прямими, відмовившись від своєї традиційної червоної помади.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"Кароль буквально безглуздо йти в танці! ) Тіна за 30 секунд перекреслила прогрес усіх учасників сезону. Неймовірна дівчина 💘"

"Просто космос😍 кращий танець за весь сезон. Тіна - це втілення жіночності, ніжності та краси❤️Браво👏"

"Краща рубма за весь сезон 😍"

"Немає сліііів🔥 🔥 🔥♥️♥️♥️ кращий танець за всю історію танців 😻"

"Якби Тіна брала участь у танцях, то фінал був би в перший тиждень👏 👏 👏їх номер не передати словами ❤ ️ ❤️❤ ️ вони зачарували всіх.Браво👏"

"У Юлі з Тіною дійсно якась магічна хімія☺️, прекрасний номер🔥"

"Тіна затьмарила всіх! Навіть учасників, які тут сторчать 2 місяці... за тиждень підготовки... чудо-жінка"

"Заради цього танцю варто було чекати цей ефір, і цей сезон в тому числі. Просто розрив, неймовірно чуттєвий танець. Все таки жіночність, грацію і ніжність не проп'єш, Тіна Григорієвна❤😘"

"Тіна танцювала так, як ніби у неї теж за плечима 14 ефірів. Легко, чуттєво, ніжно. Королева. Ще раз це довела. Спасибі шоу за можливість насолодитися танцем Тіни"

"Тіна, я в шоці, чекала зовсім іншого. Але вона танцює краще ніж багато хто працював місяцями 😍"

"Якби Саніну поставили в пару з Кароль, то переможець визначилися б вже в другому ефірі"

"Ух-ти! Я і не думала, що Тіна так може! Дуже класний танець! Дуже класно станцювали! Ідея з духами-бомба!"

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