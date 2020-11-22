Ведучий проекту "Танці з зірками" Юрій Горбунов дебютував з парою на паркеті, а також здивував знімком з колегою

Як повідомляє Politeka, фотографії були опубліковані в Instagram.

"Легендарні образи з культового фільму" За двома зайцями» і дебют ведучого шоу Юрій Горбунова на паркеті", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Горбунов позує з Надією Мейхер та її партнером Кирилом Васюком в образі прямо на паркеті.

Крім того, ведучий також поділився фотографією зі своєю колегою по проекту – Тіною Кароль.

"Ну що! Погнали! Півфінал», - йдеться в підписі.

Уточнимо, що шанувальники Горбунова захопилися неймовірною активністю кумира на проекті, про що говорять коментарі під знімками.

"Було гаряче", " Юрій дуже навіть непогано станцював, тим більше такий непростий танець як квікстеп.Можна і взяти участь в якості учасника в наступному сезоні«,» це неймовірно«,» молодці – так тримати«,» Горбунов – ти крутий«,» дуже прикольний танець,просто театр,а Горбунов виявився танцюрист-молодець)))Номер просто супер", - пишуть вони.

Нагадаємо, що Надя Мейхер після ганьби на "Танцях з зірками" змінила партнера, Дімопулос буде в захваті « " Хана паркету»

Як повідомляла Politeka, томна Мейхер розмріялася про нового партнера на" Танцях з зірками "і полонила привабливою позою:"Богиня".

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