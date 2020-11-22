Модель Белла Хадід з Victoria's Secret в міні-бікіні перевершила красою дружину співака Джастіна Бібера

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"З днем народження місис Бібер! Я тебе кохаю. Ти як сонце світиш...дорога, кохана і чудова подруга. Ти така щаслива", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Белла Хадід позує в міні-бікіні, демонструючи бездоганну фігуру в одній білизні. Поруч з нею можна помітити Хейлі Болдуін, яка після заміжжя взяла прізвище чоловіка - легендарного виконавця Джастіна Бібера.

Уточнимо, що шанувальники не могли що-небудь сказати про красу знаменитості, оскільки ролик був опублікований в розділі Stories.

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На фото Белла позувала в топі і спідниці з великим розрізом. Хадід виставила одну ніжку, демонструючи її стрункість і нескінченну довжину. Дівчина доповнила образ пишною зачіскою, а на руці можна побачити прикрасу. На інших кадрах модель продемонструвала ще кілька ефектних образів.

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