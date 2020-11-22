Відома фітнес-модель Ніколь Амато покрасувалася за штурвалом легкомоторного літака

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram пишногруда красуня опублікувала фото і відео, на яких позує біля повітряного судна, а потім – у салоні, крісла якого оббиті світлою шкірою, передає Politeka.net.

На Ніколь – короткі світлі шорти-велосипедки і топ, який ледь утримує красиві груди. З аксесуарів на красуні – сонцезахисні окуляри.

Вона в ефектних позах демонструє всі свої достоїнства.

"Кайф від життя", – підписала публікацію модель.

"Ти такий відданий надихаючий ангел! Нехай буде тобі вічне благословення! Ти така красива🙏❤️️️", "посмішка😍 😍", "ти як завжди виглядаєш так красиво😍", "твоя посмішка до біса мила!"– захоплюються фоловери.

Раніше ми розповідали про те, що красуня показала себе в спокусливому образі. На фото, опублікованому в соцмережі, Ніколь позує зовсім без одягу і білизни. Модель стояла серед гілок дерева, які прикрили всі найпікантніші місця. На дівчині можна побачити безліч білих смужок, які зробили образ ще гарячішим.

Ми також писали, що Ніколь, яка звикла епатувати публіку відвертими кадрами, приголомшила зовнішнім виглядом у червоній крихітній білизні. Дівчині, яка роками відточувала фігуру в спортзалі, безумовно, є, що показати.

Мереживо натягнулося на величезних принадах до межі: клаптики трималися на дуже тонких смужках тканини, які, здавалося, можуть лопнути в будь-який момент.

Нагадаємо, Ніколь Амато в непристойному купальнику остудила свій запал, занурившись у воду.

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