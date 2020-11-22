Екс-солістка групи "ВІА Гра" Еріка Герцег, якій приписували роман з одруженим Костянтином Меладзе, відновила тренуванні в спортзалі

Цією подією вона похвалилася в сторіз свого Інстаграма, передає Politeka.net.

Дівчина записала відео зі спортзалу. Вона в худі і лосинах займається на тренажері і розповідає, що повернення далося їй дуже важко.

"Місяць не тренувалася. Іноді, якщо зробиш перерву, просто не було часу, хоча я не хотіла зробити перерву, це тааак важко! Більше я кидати не буду точно! Я буду намагатися знайти час, раніше вставати і тренуватися, тому що це погано для тіла, для здоров'я. Я починала втрачати вагу, енергію, тому що розумієш, що нічого не робиш для свого тіла, крім харчування, звичайно. Так що я дуже сподіваюся вас мотивувати хоча б трохи", – зазначила вона.

Також Еріка поділилася своїми спостереженнями з приводу планів і цілей у досягненні успіху.

"Моя думка – це 70% – харчування, хороший сон і будь-яке фізичне навантаження. Ну і найголовніше – хороший настрій! Ніколи не здаватися, не засмучуватися, якщо щось не вийде так, як ми запланували. Це завжди на краще. Це тоді нам не потрібно. Нас чекає краще: краща форма, щось краще. Головне, щоб ставилися до себе з любов'ю, з повагою і з турботою! Я вас люблю!", – розповіла Герцег, яка зараз перебуває в Казахстані, де будує сольну кар'єру.

Нагадаємо, Нова ВІА Гра зганьбила Меладзе в прямому ефірі: "Сподіваюся, Костянтин дав ляща цією кучерявій".

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