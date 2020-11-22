Осінь продовжує потихеньку передавати кермо влади зимі, і погода не залишилася осторонь

Так, у понеділок на північному сході України вночі очікується мокрий сніг, який можливий на території Сумської, Харківської, частково в Чернігівській, Полтавській, Черкаській областях та деяких районах Луганщини. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила відомий український синоптик Наталка Діденко.

Вдень же опади у вигляді періодичного дощу ймовірні на заході України.

На решті території країни істотних опадів не передбачається. Тому йдучи на роботу, громадяни можуть залишити парасольки вдома.

Що стосується температури повітря, то синоптик прогнозує нічні морози на сході до -1 -4 градусів нижче нуля. На решті ж території країни температура вночі не опуститься нижче нуля, а в деяких регіонах навіть піде в плюс.

"Вдень в Україні - від трьох до восьми градусів тепла, а в Криму повітря прогріється до +10. Тобто йде невелике, але потепління", – зазначила Діденко.

У Києві в понеділок – до + 5 градусів максимально. Якщо вигляне сонце, то температура прогріється ще десь на градус . Опадів у столиці не передбачається.

Вітер на сході, на заході і в північній частині України буде некомфортний і поривчастий. Тому синоптик радить громадянам утеплятися, виходячи на вулицю.

Раніше директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що зимовий сезон буде характеризуватися різкими змінами погоди, значно підвищеним температурним режимом проти норми: на два-чотири градуси вона буде вищою. Очікується також нестійкий сніговий покрив. Морози і похолодання будуть, але короткочасні, хоча досить жорсткі.

Нагадаємо, що новий циклон нещадний, синоптик попередила про погіршення погоди.

Як повідомляла Politeka, рятувальники екстрено попередили про небезпеку, перший рівень.

Також Politeka писала, що мороз до -14 вдарить по українцях, кого атакують холоди.