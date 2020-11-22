Кім в чорних мереживах показала всю себе

Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, розбурхала образом

Стильні образи молодої моделі кожен раз розбурхують публіку в соціальній мережі Instagram. Дівчина не тільки вміє правильно підібрати модні наряди для вечірок, але ще знає, як заінтригувати виглядом в простій білизні.

Ефектна брюнетка зі стрункою фігурою часто знімається для чоловічих журналів в досить сміливих образах, тому на публіці дівчина також не соромиться. Впевнено відчуваючи себе перед камерою, Кім Лі захоплює яскравою зовнішністю.

На одному з таких фото дівчина вдало зігнулася перед об'єктивом, позуючи в чорній білизні з мереживами на ліфчику, і отримала масу компліментів. Довгі розпущені локони, вечірній макіяж і обстановка кімнати створили якийсь стильний і пікантний образ для лі.

Ось що пишуть в мережі:

"Це правда розкішний вигляд; ви кохана мрії 🤤; дуже дуже красиво💋; Абсолютно супер чудовий, приголомшливий, красивий, милий, милий, Гарячий вид! люблю тебе, ді-джей; ні ні Кім, не зупиняйся!; Цілі тіла . 👏; Muy hermosa. Que Dios te bendiga ❤️❤; Ой, ти така офігенна!😫 ; Ох чертовски сексуально🔥❤️😍; це так мило і мило; 🔥 🔥 🔥 не можу відвести погляд; моя королева! 👩🏻».

Раніше ми писали, що Олена Омович, Анастасія Квітко, Демі Роуз і багато інших дівчат є не єдиними, яких називають копіями Кім. Наприклад, Кім Лі, яка раніше проживає в Південній Кореї, змогла завоювати увагу публіки також завдяки ефектній зовнішності.

Молода брюнетка на думку фанатів і правда походу так звану "копію" зірки реаліті-шоу. Причому і на її сестру Кайлі Дженнер теж. Лі може похвалитися довгими чорними локонами, тонкою талією і пухкими губами, що виділяються завжди за допомогою нюдового макіяжу.

На одному зі своїх фото дівчині вдалося подражнити фанатів також достоїнствами свого тіла, яке Лі прикрила одним лише латексним боді на тонких бретельках. Настільки жаркий кадр не залишив фанатів байдужими, адже Кім повернулася так, що змогла показати фігуру у вельми вигідному світлі.

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