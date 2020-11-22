Відома актриса Хайден Панеттьєрі, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, порадувала своєю природною красою

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість після довгої перерви виклала на своїй сторінці в "Instagram" свіже фото, на якому здалася в незвичайному образі. Дівчина зображена на тлі річки і пагорбів, безтурботно закривши очі. Крупний план дозволяє розгледіти веснянки на обличчі красуні при тому, що вона сфотографувалася без макіяжу.

Хайден Панеттьєрі вибралася на прогулянку зі скромною зачіскою, недбало зібравши волосся на потилиці. Вона вплела в локони три квітки, які надали її зовнішності особливого природного шарму.

"Глибокі вдихи перед зануренням", - загадково підписала знімок актриса.

Користувачі соціальної мережі в коментарях оцінили зовнішність знаменитості, деякі навіть побажали, щоб вона возз'єдналася з Кличком:

"Ти сяєш"; "хотів би, щоб ти пірнула назад у франшизу "крику"; " я сумував за тобою!! Сподіваюся, ти там тримаєшся !!"; "Ти таке джерело натхнення 💜"; "Де ти була?"; "Прекрасний ангел"; "Богиня"; "Красивіше, ніж будь-коли. Сподіваюся, у тебе все добре. Ви неймовірно сильні і надихаєте у всьому, що робите. 👏 "; "Хайден, виглядаєте заспокійливо. Бог благословив"; " як і раніше найкрасивіша знаменитість в світі! Ти виглядаєш приголомшливо, Хайден"; "будь ласка, повертайся"; "Агов, мила! Я сумую за тобою! Ти біса красива!"; "Де Кличко?"; "Повернись до Володимира".

Нагадаємо, Кличко розмалював вагітний животик колишньої нареченої, особисті фото: "хороша робота, Татко"

Також Politeka повідомляла, що колишня наречена Кличка вразила новою зовнішністю, актрису не впізнати