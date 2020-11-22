Известная актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко, порадовала своей естественной красотой

Как сообщает Politeka.net, знаменитость после долгого перерыва выложила на своей странице в "Инстаграм" свежее фото, на котором показалась в необычном образе. Девушка запечатлена на фоне реки и холмов, беззаботно закрыв глаза. Крупный план позволяет разглядеть веснушки на лице красотки при том, что она сфотографировалась без макияжа.

Хайден Панеттьери выбралась на прогулку со скромной прической, небрежно собрав волосы на затылке. Она вплела в локоны три цветка, которые придали ее внешности особого природного шарма.

"Глубокие вдохи перед погружением", - загадочно подписала снимок актриса.

Пользователи социальной сети в комментариях оценили внешность знаменитости, некоторые даже пожелали, чтобы она воссоединилась с Кличко:

"Ты сияешь"; "Хотел бы, чтобы ты нырнула обратно в франшизу "Крика"; "Я скучал по тебе!! Надеюсь, ты там держишься !!"; "Ты такой источник вдохновения 💜"; "Где ты была?"; "Прекрасный ангел"; "Богиня"; "Красивее, чем когда-либо. Надеюсь, у тебя все хорошо. Вы невероятно сильны и вдохновляете во всем, что делаете. 👏"; "Хайден, смотритесь умиротворяюще. Бог благословил"; "По-прежнему самая красивая знаменитость в мире! Ты выглядишь потрясающе, Хайден"; "Пожалуйста, возвращайся"; "Эй, милая! Я скучаю по тебе! Ты чертовски красива!"; "Где Кличко?"; "Вернись к Владимиру".

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