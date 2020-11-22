Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова продовжує завалювати свою сторінку в соцмережі однотипними знімками з Мальдів

Зірка вирушила відпочивати на екзотичні острови, і тепер дня не проходить без того, щоб вона не насипала порцію знімків себе коханої на тлі красивої природи, підкріпивши їх тегами про любов, щастя тощо.

Так, зовсім недавно Волочкова опублікувала черговий кадр, на якому позує в салатовому купальнику, верх якого насилу утримує груди артистки, а низ привертає увагу вже тим, що це – мікрошортики, а не мікроскопічний шматок тканини.

Вона позує в темних окулярах, які, судячи з фото і сторіз, не знімає практично весь день.

На тілі балерини вже видно рівну засмагу, а за спиною помітні пальми і білий край басейну, оточений зеленню.

"Фарби мого життя🌴 😊", – підписала знімок Волочкова.

Що думають з приводу фото підписники артистки, невідомо, оскільки коментарі вона закрила, остерігаючись тонн традиційного негативу на свою адресу.

Відзначимо, що в цейже час на Мальдівах разом з чоловіком відпочиває прима театру Бориса Ейхмана Марія Абашова. 37-річна заслужена артистка РФ – родом з України, але вже давно живе і працює в Росії. Вона публікує фотографії з відпочинку, що ні в яке порівняння не йдуть з тим, чим ділиться Волочкова.

Крім підтягнутого тіла, ідеальної фізичної форми, Марія показує шанувальникам природу і красу острова, де вона зараз.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми.

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